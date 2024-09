Publicado hace 1 hora por Arariel a elsaltodiario.com

El flamenco es una cuestión seria. No en la acepción de adustez y de algo desabrido, claro que no; de hecho, triunfan por lo general los palos que se basan en los sonidos y gestos más alegres de la expresión humana, pero la seriedad ya sea un cante solemne o de jolgorio se manifiesta en su entidad, en la manera que entronca con el sentimiento. O lo que es lo mismo, el sufrimiento, ya que como dijo el poeta Manuel Alcántara a este arte no viene uno a pasárselo bien sino a sobreponerse a la vida.