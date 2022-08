Los Caballeros del Zodiaco tendrá un nuevo manga escrito por Masami Kurumada

Publicado hace 1 hora por porcorosso a laverdadnoticias.com

El universo de los Caballeros del Zodíaco (Saint Seiya: Knights Of The Zodiac) sigue más vivo que nunca. El trabajo de Masami Kurumada sigue siendo desarrollado en diferentes frentes por escritores que fueron autorizados por el autor principal de las historias. Saint Seiya Kaitei Saiki-Rerise of Poseidon es el título del nuevo manga canon de Los Caballeros del Zodiaco. Se publicará a través de la revista Champion Red. Además de la presencia de Masami Kurumada, Suda Tsunakagami también participará en el manga.