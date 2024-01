Publicado hace 39 minutos por oninoneko_levossian a vidaextra.com

Monty Python and the Holy Grail: The Game es el nombre que recibe la adaptación que busca financiación en la plataforma de micromecenazgo Backerkit y está obteniendo resultados espléndidos. Con una meta de 50.000 dólares para sacar adelante el proyecto de Dynamite Entertainment, actualmente ya registra 192.007 dólares aportados por más de 3.500 jugadores.