‘Bullet Train’: una imprescindible comedia de acción ultraviolenta con Brad Pitt recuperando la chispa de ‘Snatch’

Desde hace unos años las salas de verano ha venido cayendo en un bache en donde los grandes estrenos se limitan a la gran entrega de superhéroes de turno y un buen puñado de películas para los más pequeños, desplazando otras propuestas de cine de entretenimiento a las plataformas de streaming, y hacía un tiempo que no nos encontrábamos con una película como ‘Bullet Train’, una comedia de acción salvaje que, sin embargo, no renuncia al gran espectáculo. De la mano de David Leitch, la mano detrás de ‘Atómica’ o ‘Deadpool 2’, no es difícil ima...