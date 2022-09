Buena suerte jugando a Sim NIMBY, el juego en el que no puedes construir nada

Publicado hace 1 hora por ccguy a vice.com

La fantasía de poder que hizo de Sim City un juego tan popular es que permite a cualquiera planificar y construir ciudades prácticamente como quiera. Hay algunas limitaciones, como los recursos y los fondos, pero el juego no presenta de forma realista los problemas a los que se enfrentan las ciudades en la vida real cuando quieren construir y mejorar: El NIMBYismo. Sim Nimby, un nuevo juego de navegador web, tiene muchas similitudes con la interacción con un NIMBY real, o activistas antidesarrollo de Not In My Backyard.