«Se pusieron a hablar de emergentismo en antena. Emergentismo. Estuvieron a nada de ponerse a explicar la emergencia reductiva de Dawkins y Dennett. Estaba claro que la cámara serguía grabando, no habían despedido a la gente. No puedo comprender un fallo así», comentaba Ricardo Castella, colaborador del espacio, sin ocultar su tristeza. Habiéndose salvado por los pelos, Pablo Motos podrá relajarse de nuevo esta noche y no será necesario que recupere el cadáver de Francisco Franco para el golpe de efecto que esperaba dar hoy en el plató.