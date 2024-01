Publicado hace 2 horas por Varufakas a levante-emv.com

Vive cuatro plantas por encima de los socialistas. Y lleva cuatro meses sin poder descansar. “No podemos estar ni en el comedor viendo la tele, yo los primeros días bajaba con vosotros, pero ahora ya no tiene sentido”, insistió. “Si no entiendes que estemos aquí, tú no eres de derecha”, respondió uno. “Nos estáis jodiendo a los vecinos”, contraatacó el edil del PP. “No pararemos hasta que se vaya el hijoputa ese –por Pedro Sánchez–” siguió su antagonista. “No se va a ir”, lamentó Sanz. “¡Se va a ir!”, profetizó confiado el manifestante.