Como alguna vez he dicho, los shooters es uno de mis géneros favoritos, he jugado bastantes como para no poder contarlos. De entre ellos he jugado a algunos de los mejores shooters de la historia. Tiene que, a ver algunos factores para catalogar a un juego como tal, ningún juego es perfecto, aunque sea nombrado como una obra maestra. Aunque sí que es verdad que los juegos nombrados obras maestras, también tienen fallos, pero son en menor medida...