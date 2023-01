Publicado hace 26 minutos por zamurdo a abc.es

Brendan Fraser es el gran favorito para llevarse el Globo de Oro como mejor actor por su aplaudida actuación en 'La ballena (The Whale)'. Gane o no, lo único seguro es que no recogerá su premio. El actor, famoso por películas como 'La momia' y 'Dioses y monstruos', ha recordado un suceso de su pasado, del que ya habló en 2018 , que le impide ir a la gala de forma categórica.