“Borgen” (2010-2013 y 2022, Danmarks Radio)

¿Series sobre política? Sí, gracias. “El ala oeste de la Casa Blanca“, “The thick of it”, “House of cards”, “Veep”, “Sucesor designado“,… ¿Series europeas sobre política europea? Sí, por favor. “Borgen”, “Sí, Primer Ministro”, “Sí, Ministro“, “The minister”, “Un diputado fantástico“, “The crown”, “Parliament”,… No todo debe pasar por el filtro de las barras y las estrellas. La danesa “Borgen” es una de nuestras favoritas.