Boicot contra Aquaman 2 por Amber Heard como Mera: "Que Harvey Weinstein sea Superman"

Las reacciones al primer tráiler de Aquaman and the Lost Kingdom no se han hecho esperar. Aunque el avance fue presentado en exclusiva únicamente para los asistentes a la CinemaCon de Las Vegas, el vídeo confirmó la presencia de Amber Heard, que regresa como Mera una vez más. La actriz ha sufrido un gran acoso en redes sociales en los últimos meses debido a los problemas judiciales con su exmarido Johnny Depp, a quien Warner apartó de la saga Animales Fantásticos y sustituyó por Mads Mikkelsen a raíz del escándalo.