Billie Holiday: Compositora

Su aporte artístico no acabó con su gran contribución como vocalista ya que fue también una excelente, aunque no prolífica, compositora. Digo excelente, ya que de las 11 canciones que escribió al menos 4 se han convertido en standards: “God bless the child”, “Fine and mellow”, “Don’t explain” y “Lady sings the blues”. Temas escritos hace 80 años que siguen estando de actualidad y los vocalistas de hoy en día (sobre todo ellas) los interpretan en directo y los graban en disco. A pesar de ello son pocos los estudiosos del jazz que se acuerdan...