El bar de Vitoria que sólo vendía droga

Publicado hace 1 hora por doctoragridulce a noticiasdealava.eus

Un hombre de 26 años fue detenido este lunes por la Policía Local de Vitoria por un delito de tráfico de drogas en un bar del barrio de El Pilar en el que no se vendía nada que no fuera droga. Según explica la guardia urbana en nota de prensa, agentes no uniformados que realizaban tareas de vigilancia en el barrio de El Pilar observaron movimientos sospechosos en un establecimiento hostelero, ubicado en la calle Lima, en el que vieron entrar a dos personas que salieron a los pocos segundos.