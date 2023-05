Ayuso niega que use pinganillo porque unas voces en la cabeza ya le dicen todo lo que tiene que hacer

Publicado hace 21 minutos por Vlemix a elmundotoday.com

Al pronunciarse sobre el vídeo que circula en las redes en el que parece que se le acopla un pinganillo al hablar con varios periodistas, Ayuso ha mantenido su tono tajante. “Si las voces me dijeran que me pusiera pinganillo me lo pondría, pero no es así”, ha asegurado. “Si las voces me dijeran que te matara, pues también te mataría; por suerte, a las voces tú les caes bien”, le ha dicho a un reportero de Antena 3.