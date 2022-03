"Le atraen las mujeres" y "no se tapa los genitales": piden echar del vestuario femenino a Lia Thomas

Lia Thomas no habla. Cuando confirmó el pasado jueves su victoria en el campeonato de la NCAA de las 500 yardas se aisló. Pero sus compañeras sí lo hacen. Las chicas que están viendo como una nadadora trans les priva de victorias se quejan de que compita. Aunque no es la única preocupación que tienen. Varias de ellas han declarado sentirse incómodas al compartir vestuario con la mujer que antes era Will y que está en el centro de la polémica del deporte mundial.