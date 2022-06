Así será la playa artificial de Madrid: 400.000 visitantes al año y un lago artificial de 25.000 metros cuadrados

Publicado hace 1 hora por Mapiman a epe.es

Como bien dice la canción de 'The Refrescos', 'Vaya, vaya, aquí no hay playa', una de las cosas que le faltan a Madrid es no tener arena ni las olas del mar. Pero, parece que esto se acabó, gracias al proyecto empresarial de construir una playa artificial, que será la más grande de Europa.