Publicado hace 1 hora por oghaio a infolibre.es

La imagen aparente de Si no estás es la de un producto artesanal que sin videoclip se ha convertido milagrosamente en un éxito mundial. Pero la realidad es que se han destinado muchos esfuerzos a posicionar la canción. "Qué bien sienta acabar la semana con una canción a la que has dedicado tiempo y esfuerzo en el Top de Viral 50 España", escribía Hadrián Andre Revalderia en su perfil de LinkdIn, responsable editorial y marketing en Believe, la distribuidora de Quintero.