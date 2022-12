Publicado hace 1 hora por blodhemn a elmundotoday.com

Consideran que es “pecho frío” y le han echado en cara que no se siente argentino. “Si fuese un argentino de verdad, ya habría ganado un título para nosotros desde que ganó el Mundial”, protestan. No es la primera vez que Messi vive una situación desagradable con aficionados que antes lo idolatraban. Sin ir más lejos, los seguidores del Barça se enfadaron con él por no quedarse a jugar gratis en el equipo después de haber convertido al club en uno de los mejores del mundo.