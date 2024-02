Publicado hace 52 minutos por blodhemn a elmundotoday.com

Aunque ha habido manifestaciones convocadas por Amnistía Internacional y otras organizaciones en todo el país reclamando la liberación inmediata de Julian Assange y podríamos informar de ello, no vamos a hacerlo porque de verdad que no hace falta meterse en según qué líos. Un país que no queremos decir qué país es, pero que es Estados Unidos, quizá decide extraditarnos o condenarnos a 175 años de cárcel a nosotros también si informamos de lo de Assange, así que es mejor no escribir nada y por tanto ese artículo aquí no lo vas a encontrar.