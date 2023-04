Aquella vez que 'Los Serrano', Fran Perea y Santa Justa Klan fueron un bombazo... en Finlandia

Publicado hace 1 hora por Suckelo a espinof.com

Yle es la cadena de televisión pública de Finlandia, que tiene tres canales estatales y empezó a emitir dos años después de TVE con el nombre de 'Suomen Television' [...]. No es que la competencia sea feroz en aquel país, pero cuando Yle decidió emitir 'Los Serrano' no sabía que conseguiría una media por episodio de un millón y medio de espectadores (en un país de cinco millones), convirtiendo a Fran Perea en un sex symbol para toda una generación. No, no es broma: en 2008 fue escogido como hombre más sexy del año. Casi nada.