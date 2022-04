Publicado hace 1 hora por filosofo a 20minutos.es

"Me quería morir, ya no podía más. De hecho, se lo dije a los médicos: "Pegadme un tiro de una puta vez… Pero no os preocupéis, dejo ante notario que lo he pedido yo para que no tengáis problemas'", ha confesado. El tiempo que permaneció en coma, deliró hasta tal punto que insultaba a cualquier persona que entrara en su habitación, tanto familiares como personal sanitario. "Cuando fui consciente, me tiré cuatro días pidiendo perdón a todo el mundo", asegura.