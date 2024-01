Publicado hace 38 minutos por oninoneko_levossian a es.ign.com

En 1984 se estrenó Sherlock Hound: The Adventure of the Blue Carbuncle / Treasure Under the Sea, que recoge los episodios "La esmeralda azul" y "El tesoro sumergido", mientras que en 1986 hizo su debut Sherlock Hound: The Kidnapping Case of Mrs. Hudson / The Air Battle Over Dover!, que cuenta con "El rapto de la señora Hudson" y "Los acantilados de Dover". Ambas películas son las que recibirán la remasterización.