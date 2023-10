Publicado hace 56 minutos por Ben_Really a generacionbeta.es

Creada por Tom Ruegger, quien trabajó años atrás para Hanna-Barbera, y habiendo participado activamente en series como "Scooby-Doo" y escribiendo guiones de "He-Man and the Masters of the Universe", destacó en muchas áreas de la animación. Más adelante, en el año 1989, dio el salto a Warner Bros, donde continuó su carrera junto a Jean MacCurdy y Steven Spielberg donde ejerció como productor y creador de importantes productos como "Tiny Toons", "Batman: la serie animada" y, por supuesto, "Animaniacs".