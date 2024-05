Publicado hace 41 minutos por shake-it a elcorreo.com

El dúo intentó defender a una chica en silla de ruedas que había sido ignorada por el rapero, pero que después resultó ser una estafadora. «Estábamos tomando un peloti en el hall y vimos a una chavala en silla de ruedas llorando. Trataba de llamar la atención de Eminem, pero él no respondía, así que le dije 'you stupid', y el notas contestó 'you are a motherfucker'», desveló Lucas. «Cuando me di la vuelta y me veo la silla de rueda vacía, se había ido corriendo la chavala», aseguró Lucas.