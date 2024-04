Publicado hace 3 horas por ccguy a 404media.co

Si alguna vez has visto porno, aunque solo sea unos minutos, sabrás que hacer ruido en la cama (gemidos, jadeos, gritos, etc.) es una de las características más comunes del sexo, sobre todo del heterosexual. Un investigador sueco analizó miles de grabaciones de una biblioteca de sonidos de orgasmos y descubrió que hacer ruido cuando se está cerca no tiene tanto que ver con el rendimiento o con incitar a la pareja, sino más bien con expresiones involuntarias de placer.