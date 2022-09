Amazon no ha entendido a Tolkien (ni quiere entenderlo)

Publicado hace 30 minutos por eloer a filmaffinity.com

Yo entiendo que cuando se traslada un libro a la pantalla la adaptación no puede ser literal. Y si en lugar de un libro son unos Apéndices al mismo, mejor me lo pones. Yo era consciente de que "Los Anillos de Poder" iba a tener agujeros que rellenar, tramas secundarias que meter... y aun así, cuando supe que Amazon preparaba una serie, me alegró mucho la perspectiva, como buena tolkiendili que soy. Luego vi "La Rueda del Tiempo", y me saltaron todas las alarmas. De hecho dejé de verla tras el segundo capítulo porque los fallos que tenía eran...