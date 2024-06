Publicado hace 3 horas por Juanro49 a alovoa.com

Alovoa pretende ser la primera plataforma web de citas gratuita y de código abierto. ¿Qué hace diferente a Alovoa de otras plataformas? Sin anuncios. Sin venta de sus datos. No hay características pagadas (no "pagar súper-me gusta", "pagar para deslizar", "pagar al perfil" o "pagar para iniciar una charla"). Sin servidores inseguros. Sin bibliotecas de código cerrado. No ver gente que no quieres ver con filtros avanzados. Sus datos más privados están encriptados de forma segura.