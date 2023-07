Alone In The Dark: Prologue: Un pequeño aperitivo del regreso y precursor del survival horror

Publicado hace 45 minutos por Punisher92 a honorat79.wordpress.com

Alone In The Dark, vuelve a estar en boca de todos. La saga que inicio originalmente Infogrames, vuelve al escaparate para deleite de los seguidores del survival horror. Como todo género o saga, tiene un comienzo. Los orígenes del género de terror vienen de 1982 con el juego Monster Maze, años más tarde concretamente en 1989, aparecería el Sweet Home para la Nes de Nintendo, donde es aquí, que se empezó a implementar una base, que finalmente exploto e hizo evolucionar el Alone In The Dark ya en 1992, convirtiéndose en el precursor definitivo...