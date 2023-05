Almeida ruega a los madrileños que le voten «en masa» porque «si pierdo el señor Florentino me dará más collejas»

Publicado hace 16 minutos por MiguelDeUnamano a elmundotoday.com

Apelando a su compasión, el actual alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida ha dicho que si no obtiene un buen resultado electoral esta noche el «señor Florentino» le dará más collejas. «A esa gente que es tan de izquierdas, tan solidaria, que tanto se opone a la violencia les digo que… que me voten, por favor, que no quiero que me peguen más», ha dicho el alcalde en referencia a la colleja «de advertencia» que le dio hace unos días el empresario y presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, delante de las cámaras.