La imagen obtenida en un partido de baloncesto sobre silla de ruedas disputado por la selección nacional de Indonesia le ha valido al fotógrafo Priyo Widiyanto para alzarse con el mayor galardón de los premios All About Photo Awards, "The Mind's Eye 2023", un certamen que cada año reúne algunas de las mejores instantáneas de fotógrafos profesionales y amateur de todo el mundo.