El libro ‘Bodies’, de Ian Winwood, ha puesto sobre la mesa una problemática que hasta no hace demasiado se percibía como una leyenda romántica: las drogas y el rock and roll. Sexo, drogas y rock and roll: como sucede con todos los clichés, es casi imposible escribirlo sin sonrojo. Pero lo que condensa esta expresión que fijó una canción de Ian Dury es uno de los mitos más poderosos y fértiles de la cultura popular. Un mito que lleva años proporcionando horas de especulación a los aficionados y miles de páginas en la crónica social y cultural.