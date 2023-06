Publicado hace 53 minutos por blodhemn a elmundotoday.com

Los mejores momentos de la entrevista a Feijóo en ‘El Hormiguero’. Durante un momento de la charla, se habló del precio de las naranjas. «Yo no he visto una naranja en mi puta vida, no sé lo que son. Soy gallego. A mí me puedes preguntar por centollos y por otros productos típicos de nuestra tierra de los que no quiero hablar aquí en un programa familiar… Pero no sé lo que es una naranja, así se lo digo».