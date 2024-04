Publicado hace 9 horas por Punisher92 a honorat79.wordpress.com

He preferido esperar un tiempo para crear este artículo. El motivo, es porque he querido comprobar cómo le iba en ventas al Alan Wake 2 en los próximos meses, y todo por aquello de la ley de Murphy, en el que solo hubiera hecho falta que me pusiera a escribir sobre el tema de hoy, y el asunto mejorara respecto al Alan Wake 2, que ya sea de paso, sería una gran noticia sin duda. Pero dicha ley, perece que no está del lado del juego de Remedy, ya que, desde la salida al mercado del juego en octubre, está dando tumbos en ventas...