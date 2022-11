Los aficionados de plástico en Qatar que confirman la gran farsa que es este Mundial

Publicado hace 23 minutos por blodhemn a elconfidencial.com

Según el 'New York Times', el Comité Supremo para la Organización y el Legado ha pagado a aficionados de todos los países para "reportar cualquier comentario ofensivo", amplificar los mensajes de los organizadores para apoyar la Copa del Mundo "dándole 'me gusta'... El perfil de Twitter de la cuenta Oficial, ha compartido diversos vídeos en los que la mayoría de aficionados que aparecen en los vídeos no parecen provenir de dichos países y todo indica que es un burdo intento de Qatar de falsear la realidad con figurantes, probablemente qataríes.