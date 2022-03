Publicado hace 52 minutos por doctoragridulce a elespanol.com

(...) Desde que los rumores de romance señalaron a Chris y Jada, su relación se enfrió del todo, no se les ha vuelto a ver juntos y el matrimonio Smith se distanció del cómico. Hasta este domingo 27 de marzo, cuando la desagradable broma de Rock evidenció que el fin de su relación con Jada Pinkett no habría sido precisamente amistoso. Sin embargo, no se puede hablar de que exista una enemistad entre Will y Chris por la relación de ambos con Jada, pues el matrimonio de actores siempre ha defendido que mantienen una relación abierta.