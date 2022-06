Adam Sandler y su disparatada anécdota en una playa nudista española con una gaviota

Publicado hace 2 días por Gandark a esquire.com

Adam Sandler ha vuelto a Netflix con Garra, y esta vez no se trata de una comedia loca si no de esa vertiente del cómico que, a veces, se empeña en recordarnos lo gran actor que es más allá de la comedia. Garra, que estará en Netflix España a partir del 8 de junio, no solo se ha llevado excelentes críticas, si no que ha sido definida como la "Rocky del baloncesto". A medio camino entre Filadelfia y España, dónde Sandler encuentra al talento del baloncesto que decidirá llevar a la cima, se desarrolla la historia.