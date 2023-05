Ada Colau: “Me habéis pillado, quiero destruir Barcelona y el agua de la ciudad sabe mal porque me la paso toda por el chocho, ¿qué pasa?”

Publicado hace 1 hora por Vlemix a elmundotoday.com

- Últimamente se habla mucho de la sobrepoblación de expats en Barcelona. ¿Está usted intentando sustituir a los ciudadanos de Barcelona por extranjeros? - Me ha pillado: sí. Pero hablamos de ‘expats’, ¿eh? No de inmigrantes. La distinción es esencial pero sencilla: si es morenito es un inmigrante. Y si es una persona con un portátil y que trata a los barceloneses como los barceloneses tratan a los inmigrantes, es un ‘expat’. La idea es que los putos barceloneses de los cojones se tengan que ir al Vallès, pues no merecen otra cosa.