Publicado hace 1 hora por Varufakas a elmundotoday.com

Incredulidad y furia. Esto es lo que ha sentido cuando un cliente le ha preguntado si se iba a acordar de todo sin apuntarlo después de haberle pedido una simple Coca-Cola. «¿Seguro?». La pregunta del cliente, «formulada totalmente en serio», le ha cogido por sorpresa y con la guardia baja: «Me he quedado con cara de bobo, sin decir nada, y luego me he ido». Con la Coca-Cola en la mano, que temblaba de impotencia, Almenara no ha sido capaz de dirigirse a la mesa para servir al cliente impertinente. «Oye, te acuerdas, ¿no? No se acuerda…».