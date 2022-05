Publicado hace 41 minutos por hatunruna a t13.cl

La nueva serie de Marvel recibió una curiosa traducción en España, por lo que ha sido motivo de comentarios en redes sociales. Este martes se reveló el esperado tráiler de "She Hulk", una de las nuevas producciones de Marvel para este 2022. La serie, que es protagonizada por Tatiana Maslany y que contará con la participación de Mark Ruffalo, no ha dejado indiferente a nadie, sobre todo en España. Y es que tras la publicación del tráiler, no pocas reacciones se han registrado en redes sociales debido a la traducción del título al español..