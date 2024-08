Publicado hace 1 hora por azathothruna a bbc.com

El legendario grupo sueco de música pop Abba se quejó después de que algunos de sus éxitos fueron usados en uno de los eventos de la campaña presidencial de Donald Trump. Las canciones y videos del conjunto -incluyendo Money, Money, Money, The Winner Takes it All y Dancing Queen- fueron reproducidos en un evento en Minnesota en julio, según el diario sueco Svenska Dagbladet. En un comunicado enviado a la agencia noticiosa Reuters, el sello discográfico de la banda Universal Music dijo: “Junto con los miembros de Abba, hemos descubierto..