Cada vagina es única y específica para cada persona. Por lo tanto, no hay necesariamente una forma de vagina «normal» o una forma estándar en la que debe verse su vagina. Los medios, incluidos la pornografía y las redes sociales, pueden hacerte sentir que tu vagina no es normal o deseable. La vagina de cada persona es diferente y puede variar en color, forma y simetría. De modo que no existe una forma «perfecta» o «normal» para que se vea tu vagina.