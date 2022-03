Publicado hace 35 minutos por blodhemn a themetalcircus.com

¿Qué se puede decir a estas alturas de ‘The Number Of The Beast’? No se concibe a Iron Maiden sin este álbum, ni al heavy metal sin Iron Maiden. Una de las piedras angulares de un género que, a día de hoy, sigue estando en deuda por su contribución al mundo de la música. Un 22 de marzo de hace 40 años se estreno en la radio uno de los álbumes más emblemáticos del heavy metal ‘The Number Of The Beast’, su tercer álbum.