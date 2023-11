Publicado hace 1 hora por Punisher92 a honorat79.wordpress.com

Pues sí, no lo puedo remediar, tengo nostalgia de los años en los que iba a los salones de recreativas y me lo pasaba realmente bien, jugando a lo que podía. Porque en aquella época, la paga que tenía no era muy elevada como me imagino que os pasaba también a vosotros, por lo menos los que sois de mi edad. Tengo nostalgia, por los grandes momentos que pase jugando al futbolín con los camaradas o los Pinball...