25 años de Parasite Eve, el mítico survival horror rolero de Squaresoft

Publicado hace 1 hora por Punisher92 a vandal.elespanol.com

Lo hemos dicho en numerosas ocasiones, pero 1998 sigue pareciéndonos, un cuarto de siglo después, uno de los mejores años de la historia de los videojuegos, por no decir el mejor. No solo hablamos de un periodo de tiempo en el que se lanzaron infinidad de obras maestras del calibre de Metal Gear Solid, Half-Life, Baldur’s Gate, Resident Evil 2 o The Legend of Zelda: Ocarina of Time, sino también de que muchas de ellas revolucionaron y cambiaron para siempre este hobby que tanto nos apasiona...