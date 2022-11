25 años del estreno de Starship Troopers, esa malísima película que en realidad es una gran crítica a los totalitarismos

Publicado hace 34 minutos por ccguy a microsiervos.com

Hoy se cumplen 25 años del estreno de Starship Troopers, la película de Paul Verhoeven basada en la novela homónima de Robert Heinlein. En su momento no fue precisamente un éxito porque en un primer vistazo no deja de ser una película de ciencia ficción militar un tanto descerebrada, con un guión bastante plano, actuaciones no precisamente brillantes, y buenas dosis de gore, al menos para la época. Pero, al menos para mí, a poco que le prestes un poco de atención, hay una gran crítica a los totalitarismos de todo tipo (...)