23 cosas que Los Sims me enseñaron sobre el dinero (que intento poner en práctica hoy)

Juego a Los Sims desde que tenía 5 años. He tenido todas y cada una de sus expansiones (y nunca utilizo mods, extensiones que modifican el contenido original). A día de hoy, me puedo pasar horas y horas construyendo casas, eligiendo cómo quiero vestir a mi Sim para cada estación del año y desarrollando su historia por generaciones. Pero me cuesta mucho más apagar el ordenador y olvidarme de la vida de mi personaje para seguir con la mía.