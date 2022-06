Publicado hace 1 hora por Pilar_F.C. a culturainquieta.com

La naturaleza con sus ecosistemas, sus criaturas y sus curiosidades, es un ente imprevisible y milagroso que no conoceríamos por completo ni en cien vidas. Además, incluso cuando creemos que hemos visto ciertas cosas y nuestros cerebros han asimilado que son de una determinada manera, la madre Tierra nos dice que no demos nada por sentado porque su variedad y sus extrañezas no conocen límites.