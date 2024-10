Publicado hace 28 minutos por MaKaNaS a elperiodicodelaenergia.com

El consejero delegado del fabricante alemán de automóviles BMW, Oliver Zipse, afirma que el objetivo de alcanzar la prohibición de ventas de coches de combustión a partir de 2035 en la Unión Europea "ya no es realista" y advierte de que dará lugar a una "contracción masiva" en la industria del automóvil. Tras avisar de que el Viejo Continente no está preparado para dejar de lado los motores de combustión de gasolina y diésel, Zipse ha asegurado en el Salón del Automóvil de París que las subvenciones a los vehículos eléctricos "no son sostenibl