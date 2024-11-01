·
main action
×
El reverso
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
Vamos a probar la edición de subs
Testeando.
5
meneos
130 clics
publicado
____
5 comentarios
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#4
cenutrios_unidos
*
1,2..1,2...probando. Quien me chupa los huevos por debajo del culo?
0
K
17
#1
Pacman
Le juro, señor agente, que esto estaba en portada
0
K
11
#2
ObeyTheSheep
Las cosas no se testean en producción
0
K
8
#3
mjmx
#2
ni en fin de semana
0
K
9
#5
Judío_Bellingham
sacarla pa enseñarla es de parguelas
0
K
7
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente