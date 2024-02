Yo, agricultor

Observo mucho bocachancla en las redes diciendo que los izquierdosos somos una pandilla de pijoprogres urbanitas que no tienen ni idea de cómo funciona el campo y tales afirmaciones me hacen pensar que eso que escriben no es más que proyección, lo típico entre los dunning-krugeres que pueblan la derecha de este cortijo llamado españita.

Resulta que este que escribe, que tiene tatuado el jeto de Mao en la nalga izquierda, es terrateniente. De heredades parceladas durante generaciones recibí hace tiempo una pequeña explotación agraria, un minifundio con 80 olivas y por tanto me veo obligado a escribir estas lineas intentando explicar por qué la inmensa mayoría de la peña que se esta manifestando no tienen razón, son la causa de su propia desgracia y sus peticiones van a conducir a la ruina del sector.

Este año, en mi zona, la cosecha ha sido bastante decente, sobretodo comparado con los dos años anteriores que fueron pésimos. Mi terrenillo ha producido 3’2 toneladas de aceituna, y entre el precio que me dan por kilo y la ayuda de la PAC me da lo justo para cubrir los costes; alquiler de maquinaria, compra de abonos y pesticidas y las peonadas de mi tío y mi primo (que viven en el pueblo y me echan una mano con ello). Por ello he de confesar, que pese al guiño a Asimov del título, no vivo de la agricultura, mi profesión es otra.

Supongo que antes de empezar a contaros lo que yo veo que son los problemas reales del campo, debería explicaros como funciona la agricultura mini y midi fundista. Cualquier explotación agrícola, de frutas y verduras, suele estar asociada a una cooperativa agrícola (aunque llamarlo cooperativa es un chiste de mal gusto) y esta cooperativa es la que vende el producto en grandes cantidades a los distribuidores, repartiendo el montante según cada cual haya colaborado al volumen total de producción vendida.

En mi caso, el aceite, la inmensa mayoría de cooperativas le venden casi toda la producción a Deoleo que tiene el monopolio en la distribución de aceite y como es un monopolio paga una puta mierda al productor. A mí se me ocurrió la feliz idea, de por qué no vendemos la producción directamente a una cadena de supermercados europea (Migros) nos ofrecían más del doble de lo que nos paga Deoleo pero eso requería cambios en la producción (abonos y pesticidas) y claro, eso como se va a hacer, si toda la vida se ha hecho así. Y así les va.

De la poca producción que mi cooperativa se queda a mi me la venden exactamente al mismo precio que a ti, persona que lee estas líneas, no tengo descuento ninguno. Incluso peor, en mi ciudad venden mi aceite de mi cooperativa a 2€ menos que en origen ¿Cómo cojones puede ser esta estafa?

Es más desde hace 5 años han aparecido los putos fondos de inversión a joder el aceite. Grandes extensiones de olivos de REGADÍO en españita. 25 años es lo que tarda un olivo desde que se planta hasta que da una producción decente, entre 25 y 50 kilos en secano dependiendo del clima y la variedad. Estos fondos de inversión están produciendo con olivos de tan solo 5 años más que olivos centenarios, además que estos olivos de regadío a los 10 o 15 años los tienes que arrancar debido a que la planta esta estresadísima y el producto que sale sabe literalmente a mierda. Con estos olivos de regadío se esta tirando por tierra el aceite en españita, por que no se si os habéis fijado que ahora venden a cojón de obispo un aceite versdoso que sabe exactamente igual a chupar una rama de olivo. Pero claro, ¿tu has visto a los del tractor nuevecito con ruedas a estrenar manifestarse por esto?

¿Y que es lo que hacen estos señoritingos de la tractorada? Manifestarse de la mano de los mismos que les abran las puertas de par en par a los productos y fondos de inversión extranjeros. Llevan votando 45 años a los mismos mierdas una y otra vez, se niegan a modernizar la producción y lloran por que no se les deja envenenarnos ni esquilmar los recursos hídricos y naturales de todos los puñeteros españoles. ¿tu crees que me voy a manifestar con los señoritos de la montería que me compactan la tierra y me la contaminan a base de postas y balines todos los putos otoños, sin ser mi terreno coto? El día que vayan a quemar la sede de Deoleo o a bombardear las sedes de Blackrock, Vanguard y demás que me avisen, que a esa sí me apunto.

También podemos comparar con el resto de protestas europeas.

¿por qué se manifiestan los agricultores franceses? Por que lo señoritos y grandes terratenientes, muy y mucho españoles, compran frutas y verduras de marruecos (por 2 duros) le ponen la ponen una etiqueta de que esta cultivado en españita y lo venden en Francia por un margen más que sustancial

¿Por que protestan los ganaderos daneses? Por que los jets privados pueden circular de puta madre sin problemas que lo que contamina son los pedos de las vacas

¿Por que se manifiestan los agricultores alemanes? Por que Scholz les va a quitar la subvención del diésel para ahorrarse 440 millones de euros en el presupuesto mientras se dilapida dinero como si no hubiese un mañana en la guerra de Ukrania

¿por que se manifiestan los agricultores húngaros y polacos? Por que la Unión Europea esta comprando el grano ucraniano a mansalva en vez de comprar grano producido en la unión.

¿Sois capaces de ver las diferencias entre una protesta legitima y las gilipolleces que piden los señoritos y sus coros palmeros de milanas bonitas?